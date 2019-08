MOTOMONDIALE: JACK MILLER RIMANE ALLA DUCATI PRAMAC FINO AL 2020

MILANO (ITALPRESS) - Jack Miller rimane alla Ducati Pramac fino a tutto il 2020. "Pramac Racing e' lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo per estendere il contratto di Jack Miller fino al termine del 2020. Cosi' come il suo compagno di squadra Francesco Bagnaia, il pilota australiano - che ha un contratto diretto con Ducati - difendera' i colori del "factory supported team" nella prossima stagione del Campionato del Mondo MotoGP in sella a una Ducati Desmosedici GP 20" si legge nella nota con cui la scuderia ha ufficializzato l'accordo. "Sono molto felice di aver raggiunto questo accordo. Pramac Racing e' un team che mi ha fatto sentire a mio agio fin dall'inizio e il mio rapporto con Ducati e' sempre stato molto stretto. Avro' di nuovo una moto ufficiale a mia disposizione e faro' del mio meglio per ottenere grandi risultati. Desidero ringraziare Ducati e il mio team per l'ottimo lavoro che hanno fatto finora" le parole di Jack Miller dopo la firma dell'accordo. "Il nostro obiettivo principale e' quello di far crescere i giovani piloti e dare loro la possibilita' di guidare un giorno la Ducati ufficiale" ha aggiunto Francesco Guidotti, Team Manager Pramac Racing. (ITALPRESS). gm/red 14-Ago-19 13:27