DE ROSSI SUBITO IN GOL MA IL BOCA VA FUORI DALLA COPA ARGENTINA

LA PLATA (ARGENTINA) (ITALPRESS) - Debutto agrodolce per Daniele De Rossi con la maglia del Boca Juniors. Nella sfida contro l'Almagro, valida per la Copa Argentina, il tecnico Gustavo Alfaro schiera l'ex centrocampista della Roma dal primo minuto, davanti alla difesa, e viene subito ripagato. Prima un perfetto assist per Salvio, il cui gol viene pero' annullato per fuorigioco. Poi, al 28', De Rossi sfrutta al meglio un calcio d'angolo con un colpo di testa imparabile per il portiere avversario: Boca in vantaggio e ovazione dei 25mila tifosi presenti allo Stadio Ciudad de La Plata per l'ex giallorosso. Nel secondo tempo la partita pero' cambia. Come previsto De Rossi, ancora a corto di preparazione, lascia il campo al 76' e cinque minuti arriva il pareggio dell'Almagro. Il match finisce cosi' ai rigori: per il Boca segna solo Tevez e la festa e' tutta della formazione militante nella seconda serie argentina. "Ci e' mancata aggressivita' - ha sottolineato l'allenatore del Boca Juniors, Alfaro - Il primo tempo mi e' piaciuto, ma poi abbiamo permesso ai nostri avversari di pareggiare con un errore. De Rossi? Era pronto per giocare 60 o 70 minuti e cosi' e' stato". (ITALPRESS). pal/gm/red 14-Ago-19 12:11