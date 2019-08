AL MEETING DI RIMINI ILLUMIA SI RACCONTA TRA SOSTENIBILITÀ E LAVORO

BOLOGNA (ITALPRESS) - Illumia, societa' attiva nella vendita di energia elettrica e gas, partecipa anche quest'anno come sponsor al Meeting di Rimini, che per il suo quarantennale sceglie il titolo "Nacque il tuo nome da cio' che fissavi". Tante le novita' di quest'anno, una su tutti la serie di incontri nella sala Tech B1 dal titolo "Salta a Bordo con Illumia" per conoscere meglio l'azienda e scoprire le opportunita' di lavoro. Gli incontri, della durata di 30 minuti circa, saranno dedicati alle sfide del mercato elettrico e alle opportunita' professionali che offre Illumia, giovane azienda che vanta un'eta' media dei propri dipendenti di 33 anni e un welfare aziendale all'avanguardia. Gli appuntamenti saranno lunedi' 19 agosto ore 17.30, mercoledi' 21 agosto ore 16.00 e venerdi' 23 agosto ore 14.00. Altra novita', accanto alla consolidata collaborazione con la rivista Tempi sara' la nuova partnership con Helbiz, una realta' che dopo aver conquistato America ed Europa con i suoi monopattini elettrici sbarca finalmente in Italia rivoluzionando il concetto di mobilita' urbana sostenibile. E proprio di sostenibilita' si parlera' nell'incontro dal titolo "la sostenibilita' ambientale nel contesto urbano" a cui prendera' parte Francesco Maria Bernardi, Fondatore e Presidente Onorario di Illumia al fianco di Stefano Saglia, Componente del Collegio dell'Autorita' di Regolazione per Energia e altri volti noti del mondo energetico e ambientale. Il dibattito avra' luogo lunedi' 19 Agosto alle ore 19.00 presso l'Arena Polis Edison A1. "In famiglia come in azienda, abbiamo sempre creduto che le grandi idee nascano nel rispondere ai bisogni che la realta' sollecita, prendendosi il rischio di percorrerle. Curiosita' e coraggio sono due parole che possono sintetizzare questo spirito e non e' un caso che siano tra i valori corporate di Illumia. Penso sia questo l'atteggiamento che puo' permetterci di affrontare le sfide della sostenibilita'", afferma Francesco Bernardi, presidente di Illumia. (ITALPRESS). sat/com 14-Ago-19 10:16