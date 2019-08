BASKET: MELLI NON RECUPERA DOPO INTERVENTO, NIENTE MONDIALI

ROMA (ITALPRESS) - Nicolo' Melli non partecipera' alla FIBA World Cup 2019. L'atleta, ingaggiato in Nba dai Pelicans di New Orleans per la prossima stagione, e' stato operato al ginocchio il 27 giugno scorso, ma non riuscira' a recuperare in tempo per aggregarsi alla squadra. Lo ha reso noto la Fip aggiungendo "i migliori auguri di pronta guarigione e il grande in bocca al lupo per la sua nuova avventura in NBA". Intanto, dopo due giorni di riposo, i 15 azzurri a disposizione del CT Meo Sacchetti si sono ritrovati questa mattina presso il Centro di Preparazione Olimpica dell'Acqua Acetosa di Roma per proseguire la preparazione in vista del Mondiale cinese. Oggi doppia seduta di allenamento. Domani e' in programma uno scrimmage contro il Venezuela, gia' affrontato e battuto sabato scorso nella Verona Basketball Cup. Le sessioni di allenamento a Roma saranno a porte chiuse. Nel giorno di Ferragosto, la squadra volera' ad Atene per giocare il Torneo dell'Acropolis dal 16 al 18 agosto contro Grecia, Serbia e Turchia. (ITALPRESS). gm/red 13-Ago-19 11:57