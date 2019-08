SI RITIRA WESLEY SNEIJDER, VINSE TRIPLETE CON INTER NEL 2010

UTRECHT (OLANDA) (ITALPRESS) - Wesley Sneijder si ritira dal calcio giocato. All'eta' di 35 anni, il centrocampista olandese ex Inter ha annunciato ai microfoni di Utrecht Tv che non giochera' piu': nel futuro di Sneijder una collaborazione col club della citta' in cui e' nato: "Il mio attaccamento alla citta' e' grande e ora che ho smesso di giocare a calcio voglio un posto dove mantenere vivo il mio ricordo e questo e' il luogo adatto per farlo. Spesso abbiamo parlato di un possibile approdo qui, ed ora abbiamo messo nero su bianco. Non vedo l'ora di vivere una grande stagione", ha detto Sneijder. Cresciuto nell'Ajax, il trequartista orange ha poi vestito la maglia del Real Madrid prima di approdare nell'Inter di Mourinho: il 2010 restera' l'anno migliore della sua carriera, col 'Triplete' conquistato in nerazzurro e la finale mondiale persa contro la Spagna in Sudafrica. Poi le esperienze con Galatasaray, Nizza e Al Gharafa fino all'annuncio di oggi. (ITALPRESS). gm/red 12-Ago-19 21:21