SALVINI "PRONTI A VOTARE DOMANI, CONFIDO IN MATTARELLA"

ROMA (ITALPRESS) - "Siamo pronti a tutto, vedremo nelle prossime ore". Cosi' il leader della Lega, Matteo Salvini, al termine della riunione dei gruppi del partito, sulla possibilita' di ritirare la delegazione dei ministri della Lega. "Chiunque la tiri in lungo e' perche' ha paura di perdere la poltrona. Direi che Renzi ne e' l'immagine piu' evidente. Chi ha paura delle elezioni e' perche' evidentemente ha lavorato male e teme di non tornare in Parlamento. L'unico patto e' quello della poltrona tra Renzi e i cinquestelle. In un momento in cui ci vuole coraggio lasciamo in mano a Renzi, Boschi, Fico e Toninelli di fare la manovra?", aggiunge. "Mi affido alla saggezza del presidente della Repubblica, e' evidente che non c'e' un'altra maggioranza. Noi chiediamo che si voti il prima possibile, poi saranno gli italiani a scegliere un Governo che duri cinque anni", sottolinea il vice premier. "Noi siamo pronti a votare domani mattina. La democrazia e' dare la voce al popolo, noi siamo per dare la voce al popolo. L'unica cosa che non ci interessa e' scaldare la poltrona", chiosa. (ITALPRESS). ads/red 12-Ago-19 20:44