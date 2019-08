SALVINI NEL RAGUSANO "TROPPA OMERTÀ, LA COMUNITÀ DEVE REAGIRE"

VITTORIA (RAGUSA) (ITALPRESS) - "Spero che questo doppio sacrificio svegli la comunita', qui c'e' una connivenza, un'omerta', una paura, un silenzio, una complicita' che ho trovato in poche altre zone d'Italia, sono stato a Locri, Corleone e sull'Aspromonte. Qua e' bestiale, e bisogna dare coraggio a chi rispetta le regole". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, dopo aver incontrato a Vittoria i genitori dei piccoli Simone e Alessio D'Antonio, i due cuginetti morti dopo essere stati investiti da un suv l'11 luglio scorso. "Mi attivero', ringrazio le forze dell'ordine e quella piccola parte di societa' civile che si fa sentire. Bisogna portare via anche l'ultimo paio di mutande a questi delinquenti. Se per paura gli appalti si danno ai delinquenti, puoi mandarne anche 500 di agenti. Ho dato la mia parola alla mamma e al papa' di Alessio e Simone che mi faro' sentire e mi vedrete spesso a Vittoria - ha aggiunto -. Bisogna sconfiggere la paura, se ci fosse una reazione l'azienda dei genitori di Simone e Alessio sarebbe la prima del paese e l'azienda di quegli stronzi non avrebbe niente. Ora purtroppo e' il contrario". (ITALPRESS). clr/sat/red 12-Ago-19 13:31