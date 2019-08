DI MAIO "NON CI INTERESSANO GIOCHI DI PALAZZO"

ROMA (ITALPRESS) - "Sento parlare di aperture, appelli e altri termini in politichese. Non ci sono giochi di palazzo che ci interessino". Lo scrive su Facebook il vicepremier e ministro Luigi Di Maio. "Per il Movimento 5 Stelle ci sono semplicemente tre punti fondamentali: 1. Approvare subito il taglio di 345 parlamentari. Per la prima volta nella storia italiana c'e' stata una forza politica che ha avuto il coraggio e la determinazione di eliminare le proprie poltrone. E' un atto concreto, che vi fara' risparmiare parecchi soldi e vi restituira' un Parlamento piu' efficiente - aggiunge il capo politico del M5S -. Ma e' anche il simbolo di un cambiamento culturale e di mentalita' della classe politica. 2. Approvato il taglio dei parlamentari, ci rivediamo subito in aula per capire chi abbia davvero intenzione di sfiduciare Giuseppe Conte come Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Movimento 5 Stelle sara' al suo fianco fino alla fine. 3. Ci affidiamo alle decisioni del Presidente della Repubblica. L'unica apertura da fare e' al buon senso. Tagliamo 345 poltrone. Nessun inciucio, nessun giochetto. Solo mezzo miliardo in meno di sprechi da investire in scuole, strade e ospedali". (ITALPRESS). sat/red 11-Ago-19 13:48