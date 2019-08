SETTE ITALIANI SU DIECI IN VIAGGIO PER FERRAGOSTO

ROMA (ITALPRESS) - Quasi sette italiani su dieci (68%) non restano a casa per Ferragosto e hanno deciso di mettersi in viaggio per raggiungere parenti e amici, andare in vacanza al mare, in campagna e in montagna o per fare una semplice gita. E' quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe'. "La stragrande maggioranza degli italiani - sottolinea la Coldiretti - si sposta da casa sfidando le previsioni sul traffico e non facendosi spaventare dal rischio di code e solo per poco piu' di un italiano su dieci (11%) - precisa la Coldiretti - il Ferragosto e' un giorno come gli altri e non si intende fare nulla di particolare o deve lavorare mentre il 21% coglie l'occasione per stare in casa a riposare". "Il weekend che precede Ferragosto - continua la Coldiretti - resta dunque il momento clou delle vacanze degli italiani che anche quest'anno hanno privilegiato il mese di agosto". Con le ultime partenze salgono infatti a 23,8 milioni gli italiani che hanno deciso di concedersi almeno un giorno di vacanza fuori casa ad agosto nell'estate 2019, secondo l'indagine Coldiretti/Ixe'. Se e' il mare con il 70% la meta dei viaggi piu' gettonata, al secondo posto si classificano le citta' d'arte a pari merito con parchi, oasi, riserve e la campagna, seguiti dalla montagna. (ITALPRESS). abr/com 10-Ago-19 10:14