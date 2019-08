IMMIGRAZIONE: OPEN ARMS SALVA ALTRE 39 PERSONE

ROMA (ITALPRESS) - Altre 39 persone sono state salvate durante la notte da Open Arms. Si aggiungono alle 121 gia' a bordo. "Tutti hanno bisogno di sbarcare in un porto sicuro", scrive la ONG spagnola su Twitter. Open Arms si trova attualmente nel Mediterraneo, in acque internazionali, e chiede di fare sbarcare in Italia i migranti a bordo della sua imbarcazione. Stamattina a Lampedusa si terra' una conferenza stampa alla quale partecipera' anche l'attore e attivista statunitense Richard Gere. (ITALPRESS). abr/red 10-Ago-19 09:22