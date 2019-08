FOGNINI NEI QUARTI A MONTREAL, ORA SUPER SFIDA CON NADAL

MONTREAL (CANADA) (ITALPRESS) - Fabio Fognini prosegue la sua corsa nella "Rogers Cup", torneo Atp Masters 1000 con un montepremi pari a 5.701.945 dollari, in corso sul cemento di Montreal. Negli ottavi di finale il tennista ligure, numero 7 del tabellone, ha battuto in due set, con il punteggio di 6-2, 7-5, il francese Adrian Mannarino. Nei quarti il numero uno d'Italia se la vedra' ora con il numero due al mondo Rafael Nadal, primo favorito in Canada vista l'assenza di Novak Djokovic: lo spagnolo ha estromesso dal torneo l'argentino Guido Pella con lo score di 6-3, 6-4. Si tratta del sedicesimo confronto diretto tra Fognini e Nadal con il tennista di Manacor avanti per 11-4 nei precedenti. Negli altri quarti di finale lo spagnolo Roberto Bautista Agut, testa di serie numero 10 a Montreal e vincitore in due set (7-5, 7-5) sul francese Gasquet, trovera' un altro transalpino, Gael Monfils, che ha superato con un netto 6-4, 6-0 il polacco Hubert Hurkacz. Nella parte bassa del tabellone le sfide dei quarti saranno invece Zverev-Khachanov e Thiem-Medvedev. (ITALPRESS). pal/red 09-Ago-19 12:27