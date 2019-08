ESORDIO POSITIVO PER L'ITALVOLLEY AL PRE-OLIMPICO, BATTUTO IL CAMERUN

BARI (ITALPRESS) - Il primo passo e' stato fatto. L'Italia inaugura con un netto 3-0 (25-18, 25-18, 25-16) ai danni del Camerun il torneo di qualificazione olimpica. Al Palaflorio di Bari Zaytsev e compagni hanno impiegato poco piu' di un'ora di gioco per avere la meglio sulla formazione africana, al termine di un match che e' stato a senso unico. Nel primo parziale i ragazzi di Blengini sono stati padroni del campo dall'inizio alla fine. Nel secondo, invece, hanno avuto un avvio piu' lento, ma poi hanno cambiato marcia e il Camerun ha dovuto cedere nettamente. La terza frazione e' stata in equilibrio sino all'8 pari, quando e' arrivato lo scatto decisivo della nazionale tricolore. Messo in archivio il primo successo, domani Giannelli e compagni torneranno in campo per affrontare l'Australia, oggi uscita sconfitta 1-3 dalla sfida contro la Serbia. (ITALPRESS). glb/com 09-Ago-19 23:07