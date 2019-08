COLPO ALLE COSCHE DEL REGGINO, 28 ARRESTI

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) - Ventitre' ordinanze di custodia cautelare in carcere e 5 agli arresti domiciliari. E' questo il bilancio di "Canadian Ndrangheta Connection 2", un'operazione della Polizia di Reggio Calabria coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia reggina. Raggiunti dai provvedimenti elementi con ruoli apicali, affiliati e prestanomi delle 'ndrine Muia', Figliomeni e della cosca Commisso di Siderno. L'inchiesta, sviluppata tra il 2018 e il 2019, ha consentito di delineare gli assetti e l'operativita' delle due 'ndrine collegate alla cosca operante a Siderno ma che puo' contare su ramificazioni in Canada. "Per la prima volta - spiegano gli inquirenti - e' stato possibile documentare che l'organizzazione che opera nel Nordamerica e' attualmente governata da un organismo abilitato a riunirsi in territorio estero e ad assumere decisioni anche con riferimento alle dinamiche criminali esistenti nel territorio calabrese". (ITALPRESS). tai/sat/abr/ 09-Ago-19 10:19