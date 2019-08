DUCATI IN AUSTRIA MA DOVI AVVERTE "SARÀ DURA FERMARE QUESTO MARQUEZ"

SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) - "Sono contento per come sono andate le cose, abbiamo fatto un'ottima gara e spinto al massimo per tanti giri. Anche i test sono stati positivi, abbiamo avuto un buon feeling con la moto e sono fiducioso dopo Brno". Andrea Dovizioso, dopo il secondo posto di domenica scorsa, guarda con ottimismo all'appuntamento austriaco dove la Ducati vince da tre anni di fila, prima con Iannone, poi con lo stesso forlivese e infine, nel 2018, con Jorge Lorenzo. "Vogliamo continuare e portare avanti questa statistica di vittorie Ducati ma sara' difficile con questo Marquez - confessa - Gia' l'anno scorso mi e' arrivato davanti e sara' difficile fermarlo ma e' il nostro obiettivo e vogliamo tornare alla vittoria". Nel Mondiale Dovi e' a -63 dal Cabroncito pur avendo fatto meglio del 2018. "Abbiamo piu' punti dell'anno scorso e ne avremmo potuti avere anche di piu' senza la sfortuna di Barcellona, non credo che siamo cosi' lontani - commenta - A Brno non siamo riusciti a rimanere con lui la' davanti ma la velocita' c'era". (ITALPRESS). glb/red 08-Ago-19 18:20