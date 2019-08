MOTOGP IN AUSTRIA, ROSSI "TEST BRNO POSITIVO, ORA SERVONO BELLE GARE"

ROMA (ITALPRESS) - Dopo la pausa estiva e il GP della Repubblica Ceca, la MotoGP sbarca questo weekend in Austria. Lungo il Red Bull Ring si svolgera' la dodicesima tappa del Mondiale. Scaldano i motori delle Yamaha i due piloti Valentino Rossi e Maverick Vinales. "Torniamo di nuovo in pista, sono contento, perche' dobbiamo lavorare molto sulla nostra moto, assieme a tutto il team. Vogliamo tornare a fare delle belle gare. Il test di Brno e' stato positivo. Abbiamo provato alcune cose interessanti, per esempio un'impostazione che mi piace, e anche altri particolari - ha affermato Rossi - Il circuito austriaco non e' proprio buono per noi ma faremo del nostro meglio. Proveremo qualcosa che abbiamo sviluppato nei test di Brno per cercare di capire se in Austria possiamo migliorare. Tornare in pista immediatamente dopo il test e' positivo", ha precisato il pilota italiano. A ruota ha parlato Vinales. "Durante i test di Brno non avevamo molti nuovi accorgimenti per migliorare l'accelerazione, quindi ci siamo concentrarci sul pacchetto da creare per migliorare il livello delle prestazioni. Abbiamo lavorato sulla frenata piu' ritardata e piu' a fondo. Sappiamo che soffriremo per l'accelerazione", ha detto lo spganolo. (ITALPRESS). pdm/com 07-Ago-19 12:59