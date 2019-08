PERNIGOTTI, LA PRODUZIONE RESTA A NOVI LIGURE E NIENTE ESUBERI

ROMA (ITALPRESS) - Sullo stabilimento Pernigotti "e' stato raggiunto un accordo storico: la produzione continua a Novi Ligure senza nessun esubero. L'intesa e' frutto di mesi di lavoro sinergico del Ministro Di Maio". E' quanto riferiscono fonti del ministero dello Sviluppo Economico. Notizia confermata dal vicepremier Luigi Di Maio: "Ho sempre detto che chi lavora per il marchio e lo rende grande non puo' essere licenziato. Se il marchio e' grande nel mondo - ha aggiunto - e' per i lavoratori di Novi e oggi con l'accordo raggiunto continueranno a lavorare sia per Pernigotti che per altri marchi. Possiamo aumentare posti di lavoro e occupazione, abbiamo raggiunto un accordo in tempi record". (ITALPRESS). sat/abr/red 06-Ago-19 14:08