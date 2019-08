VASTO INCENDIO NEL PALERMITANO, DECINE DI SFOLLATI

PALERMO (ITALPRESS) - Notte di paura e apprensione per i residenti di San Martino delle Scale, frazione di Monreale, nel Palermitano. Un vasto incendio divampato ieri sera ha costretto le forze dell'ordine a evacuare decine di famiglie. Le fiamme hanno devastato i boschi della zona, lambendo diverse abitazioni. I vigili del fuoco, la protezione civile e la guardia forestale hanno lavorato tutta la notte per arginare il rogo, alimentato dal forte vento di scirocco. La sera di venerdi' interventi dei vigili del fuoco anche in altre zone del Palermitano, per spegnere roghi a Trabia, Belmonte Mezzagno e San Giuseppe Jato. (ITALPRESS). sat/red 03-Ago-19 11:08