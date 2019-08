OPEN ARMS SOCCORRE 52 MIGRANTI NEL MEDITERRANEO, STOP DAL VIMINALE

ROMA (ITALPRESS) - Open Arms ha soccorso 52 migranti, tra cui 16 donne e 2 bambini, nelle acque del Mediterraneo al largo della Libia. "Stava affondando. Siamo arrivati in tempo. 52 persone alla deriva, 16 donne e due bimbi piccoli, sono in salvo. Ora serve un porto sicuro", e' quanto riferisce Open Arms su twitter. Intanto il ministro dell'Interno Matteo Salvini e i colleghi Danilo Toninelli ed Elisabetta Trenta hanno firmato il divieto di ingresso, transito e sosta nelle acque territoriali italiane per la Open Arms. (ITALPRESS). mgg/red 01-Ago-19 22:07