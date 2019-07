RENZO ARBORE E L'ORCHESTRA ITALIANA IN TOUR DAL 2 AGOSTO

MILANO (ITALPRESS) - Anche ad agosto e settembre Renzo Arbore torna in tour con l'Orchestra Italiana. Sono esattamente 28 gli anni di carriera dello showman dedicati alla valorizzazione e al rilancio della Canzone Napoletana Classica in Italia e all'estero. Era il lontano 1991 l'anno in cui nasceva "L'Orchestra Italiana", 15 "...all stars" come ama definirli lo showman, eccelsi solisti del proprio strumento (chitarre, mandolini, fisarmonica, pianoforte, tamburi, tamburelli e voci) e un grande repertorio da portare in giro per il mondo. Ecco le tappe "on the road" di quest'estate: il 2 agosto, Aosta (Teatro Romano); il 12, Vasto, Chieti (Aqualand); 14, Diamante, Cosenza (Teatro dei Ruderi di Cirella); il 17 Jenne, Roma (Campo Sportivo); il 20 Rocca Imperiale, Cosenza (Lungomare); il 24, Lignano Sabbiadoro, Udine (Arena Alpe Adria); il 30 Marina di Pietrasanta, Lucca (La Versiliana). Il 1 settembre, Molfetta, Bari (Banchina San Domenico); il 7, Palermo (Teatro di Verdura); il 21, Salerno (Nuova Stazione Marittima); il 28 Gragnano, Napoli (Festa della Pasta). (ITALPRESS). mgg/com 31-Lug-19 17:24