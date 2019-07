CRESCE L'UTILE DI FCA, MANLEY OTTIMISTA SUGLI OBIETTIVI DEL 2019

LONDRA (REGNO UNITO) (ITALPRESS) - Fca chiude il secondo trimestre con l'utile netto delle continuing operation a 0,8 miliardi di euro, utile netto adjusted a 0,9 miliardi di euro, EBIT adjusted a 1,5 miliardi di euro e margine al 5,7%. Confermati i target per l'anno in corso. I ricavi si attestano a 26.741 milioni di euro, mentre l'utile netto e' stato di 793 milioni, in crescita del 14% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e l'utile netto adjusted sale del 2% a 928 milioni. Consegne globali complessive pari a 1.157.000 veicoli, in flessione dell'11%. "Sulla base dei forti risultati del secondo trimestre e del le iniziative attuate per mantenere questo slancio positivo, restiamo fiduciosi sul raggiungimento dei nostri obiettivi per il 2019", commenta l'amministratore delegato di Fca, Mike Manley. "Nel secondo semestre l'attenzione di FCA sara' ancor piu' concentrata sulle aree meno forti, tra cui Maserati, dove abbiamo rafforzato il team di leadership ed EMEA dove continuiamo a puntare a un aumento dei margini attraverso i benefici delle azioni di ristrutturazione, una gestione ottimizzata del mix dei canali di vendita e strategie di prodotto mirate", aggiunge. (ITALPRESS). sat/com 31-Lug-19 15:27