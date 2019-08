CONAD COMPLETA L'ACQUISIZIONE DI AUCHAN ITALIA

BOLOGNA (ITALPRESS) - Conad ha chiuso le procedure per l'acquisizione delle attivita' di Auchan Retail Italia, oggetto dell'accordo siglato lo scorso 14 maggio. In attesa della conclusione delle verifiche dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, il gruppo puo' cominciare il percorso di integrazione dei punti vendita ex Auchan nella propria organizzazione. "Abbiamo accelerato e siamo arrivati al closing in tempi rapidi: ringrazio tutti quanti hanno lavorato intensamente per questo importante risultato che voglio condividere con il nostro partner WRM Group - commenta Francesco Pugliese, amministratore delegato di Conad -. Possiamo cosi' cominciare a lavorare alla valorizzazione dei punti vendita della rete ex Auchan: un patrimonio che abbiamo riportato nelle mani di imprenditori italiani, che sta attraversando un periodo di difficolta' che supereremo lavorando insieme. Da oggi la rete Auchan puo' rinascere su nuove basi, nell'interesse delle persone che vi lavorano, delle aziende italiane e dei consumatori finali". I primi cambi di insegna sui negozi ex Auchan si vedranno dal mese di novembre. L'azienda e le parti sociali hanno gia' raggiunto un accordo per l'apertura di un tavolo per la gestione di ogni aspetto dell'integrazione della rete ex Auchan nell'organizzazione Conad. (ITALPRESS). sat/com 31-Lug-19 20:49