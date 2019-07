ITALGAS, UTILE NETTO IN AUMENTO NEL PRIMO SEMESTRE

MILANO (ITALPRESS) - Il Consiglio di Amministrazione di Italgas, che si e' riunito sotto la presidenza di Alberto Dell'Acqua, ha approvato i risultati consolidati del primo semestre 2019. L'utile netto conseguito ammonta a 166,2 milioni di euro, in aumento di 15,5 milioni di euro, pari al 10,3%, rispetto al primo semestre 2018, come conseguenza dell'incremento dell'utile operativo (18,6 milioni di euro; +8,3%). I ricavi totali del primo semestre 2019 ammontano a 609,4 milioni di euro, in aumento di 13,8 milioni di euro rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, e si riferiscono ai ricavi regolati distribuzione gas naturale (572,2 milioni di euro) e a ricavi diversi (37,2 milioni di euro). "Anche il primo semestre 2019 ha evidenziato risultati di rilievo. Tutti i principali indicatori economici sono in aumento rispetto allo scorso anno e in linea con gli obiettivi del Piano Industriale, a conferma dell'impegno volto a garantire agli azionisti ritorni crescenti e sostenibili", commenta Paolo Gallo, amministratore delegato di Italgas. "L'andamento in Borsa del titolo Italgas, che ha superato la soglia dei 6 euro e ha spinto la capitalizzazione della Societa' oltre i 5 miliardi rispetto ai 3,2 di quando e' ritornata alle quotazioni di Borsa, testimonia l'apprezzamento del mercato per la determinazione con cui continuiamo a coniugare crescita ed efficienza. Ebit e Utile Netto hanno fatto registrare incrementi pari all'8,3% e al 10,3% - aggiunge -. Abbiamo dato un ulteriore impulso agli investimenti, che sono aumentati di circa il 40% attestandosi a 318 milioni di euro circa, destinandoli in gran parte allo sviluppo e alla gestione della rete, con un importante focus sulla realizzazione delle reti di distribuzione in Sardegna, dove abbiamo gia' posato oltre 200 chilometri di nuove condotte e generato oltre 600 posti di lavoro nell'indotto". (ITALPRESS). sat/com 30-Lug-19 09:17