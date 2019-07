ANAS: CHIUSURA TEMPORANEA DELLA SS7 "APPIA" IN PROVINCIA DI LATINA

ROMA (ITALPRESS) - E' stata temporaneamente chiusa al traffico la strada statale 7 "Appia" in entrambe le direzioni tra il km 61,600 e il km 63,500, per consentire la potatura di alcuni arbusti pericolanti, in provincia di Latina. In direzione sud il traffico e' deviato a Borgo Bordigora, mentre in direzione nord si possono utilizzare le uscite per Latina Scalo o Pontina. Sul posto sono presenti le squadre Anas e i Vigili del Fuoco per la gestione del traffico e per garantire la completa riapertura del tratto nel piu' breve tempo possibile. (ITALPRESS). abr/com 30-Lug-19 16:33