ECCO IL CALENDARIO DELLA SERIE A, PRIMI BIG MATCH ALLA 2^ GIORNATA

MILANO (ITALPRESS) - Ha preso forma negli studi di Sky il calendario della serie A edizione 2019-2020 al via nel week-end del 24-25 agosto prossimi. La Juve campione d'Italia inizia a Parma, il Napoli debutta al "Franchi" con la Fiorentina mentre l'Inter inizia da San Siro col Lecce. Trasferta a Udine per il Milan, la Roma affronta all'esordio il Genoa all'Olimpico. Alla seconda giornata i primi big match: Juve-Napoli con Sarri alla prima da ex e il derby della Capitale. Un altro derby, quello della Madonnina, e' programmato per il quarto turno il 22 settembre mentre alla settima va in scena Inter-Juve, con Conte avversario della squadra di cui e' stato capitano e allenatore. L'11esima giornata mettera' di fronte Roma e Napoli oltre alla stracittadina della Mole mentre nel 12esimo turno, il 10 novembre, all'Allianz Stadium si giochera' Juve-Milan. I rossoneri, nella partita successiva, affronteranno il Napoli dell'ex Ancelotti mentre a meta' dicembre, per il 16^ turno, e' previsto il primo derby stagionale della Lanterna fra Genoa e Samp. Chiusura col botto: Inter-Napoli alla penultima il 17 maggio, Atalanta-Inter, Napoli-Lazio e Juve-Roma nella 38esima giornata che chiudera' il torneo. Questo intanto il programma del primo turno: Cagliari-Brescia, Fiorentina-Napoli, Hellas Verona-Bologna, Inter-Lecce, Parma-Juventus, Roma-Genoa, Sampdoria-Lazio, Spal-Atalanta, Torino-Sassuolo, Udinese-Milan. (ITALPRESS). glb/red 29-Lug-19 20:02