TUTTI SBARCATI DA NAVE ALEX, PORTAVOCE "MAI RIFIUTATO AIUTO"

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) - Sono sbarcati tutti intorno all'1 di questa notte i migranti che si trovavano a bordo della barca "Alex" di Mediterranea Saving Humans, ormeggiata al molo Favaloro di Lampedusa. In precedenza due donne e un minore erano stati fatti scendere per essere trasportati al centro medico dell'isola. La Guardia di Finanza ha proceduto al sequestro della imbarcazione, con il decreto notificato al capitano Tommaso Stella, che e' indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. I migranti hanno trascorso la notte nell'hotspot di Lampedusa e hanno ricevuto cure e assistenza. Alessandra Sciurba, portavoce di Mediterranea Saving Humans, nel corso di una conferenza stampa improvvisata sulla banchina del porto di Lampedusa, ha detto: "Non abbiamo mai rifiutato aiuto di nessuno, siamo sempre stati disponibili a trasbordare i naufraghi su assetti navali italiani o maltesi per il trasporto a Malta. C'e' stata una chiara volonta' politica di non darci altra possibilita', siamo stati obbligati a violare l'alt che ci era stato intimato e ci e' stato reso impossibile considerare La Valletta un porto sicuro. Abbiamo chiesto di potere trasbordare tutte le persone su qualunque nave Italiana o Maltese, ma non e' stato reso possibile. Sono tutte menzogne per potere poi raccontare una storia falsa, ma ci son gli atti che parlano". (ITALPRESS). ads/red 07-Lug-19 12:18