E' MORTO UGO GREGORETTI, ADDIO AL CELEBRE REGISTA,ATTORE E GIORNALISTA

ROMA (ITALPRESS) - E' morto, all'eta' di 88 anni, Ugo Gregoretti, regista, autore televisivo, attore, giornalista e drammaturgo. Inizia la sua carriera alla RAI nel 1953, diventando ben presto autore di servizi televisivi: realizza inchieste per le rubriche di costume Semaforo (1954) e Controfagotto (1960) e il documentario La Sicilia del Gattopardo (1960). Il debutto cinematografico avviene con I nuovi angeli (1962), un film a episodi realizzato con attori non professionisti. A seguire l'apologo fantascientifico Omicron (1963), i due documentari Apollon, una fabbrica occupata (1969) e Contratto (1971) e l'autobiografico Maggio musicale (1990). Per il piccolo schermo firma gli sceneggiati Romanzo popolare italiano e Circolo Pickwick, la miniserie Le tigri di Mompracem, Dentro Roma. Nel 2009 riceve il Premio giornalistico televisivo Ilaria Alpi,quale "giornalista, autore teatrale e televisivo, regista, attore, sempre uomo d'alto impegno intellettuale e civile" e nel 2010 il Nastro d'argento alla carriera. (ITALPRESS). mgg/red 05-Lug-19 16:21