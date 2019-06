SEA WATCH: MOAVERO "DECIDERANNO GIUDICI INDIPENDENTI"

ROMA (ITALPRESS) - "Caro Jean, ministro degli Esteri del Lussemburgo, rispondo al tuo messaggio di oggi nel medesimo spirito dell'amicizia di lunga data che ci lega, e con lo stesso mezzo informale e diretto da te scelto. Nei confronti della Comandante della Sea-Watch 3, Carola Rackete, e' stata aperta un'inchiesta e adottate misure da parte della magistratura italiana. In base alla nostra Costituzione, i giudici hanno piena indipendenza dal Governo". Cosi' il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, ha risposto su Facebook al collega lussemburghese, Jean Asselborn, che con una "lettera" sempre su Facebook gli aveva chiesto di intervenire per rilasciare la comandante della nave Sea Watch 3, Carola Rackete, arrestata stamane, dopo lo sbarco a Lampedusa. "Con rispetto e fiducia - aggiunge - ne attendiamo, dunque, le decisioni. Desidero, peraltro, cogliere l'occasione per ringraziare, nuovamente, il Lussemburgo per la disponibilita' ad accogliere alcuni dei migranti della Sea-Watch 3. Con amicizia, Enzo". (ITALPRESS). vbo/r 29-Giu-19 20:40