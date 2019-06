MATTARELLA RICORDA LA STRAGE DI VIAREGGIO "LA SICUREZZA E' UN DIRITTO"

ROMA (ITALPRESS) - "Il decimo anniversario del disastro di Viareggio riunisce il Paese nella commemorazione di un evento tragico e inaccettabile". Cosi' in un messaggio il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "In questa giornata in cui si rinnova il dolore dei familiari delle vittime - aggiunge - desidero esprimere solidarieta' e vicinanza all'intera comunita' cittadina, e in particolar modo a quanti hanno patito lo strazio piu' indicibile per quelle vite spezzate. L'incidente ferroviario di Viareggio costituisce un monito permanente: infrastrutture e reti sono essenziali per il progresso e la vita delle comunita' e non possono trasformarsi in strumenti di distruzione e di morte. La sicurezza e' un diritto che, attraverso standard e controlli adeguati, va assicurato agli utenti, ai lavoratori, ai cittadini che vivono in prossimita' di impianti tecnologici, industriali, di vie di comunicazione per eliminare ogni rischio di disastri. Va espressa riconoscenza all'Associazione dei familiari delle vittime di Viareggio che in questi anni, nel mantenere la memoria dei loro congiunti e della ferita inferta alla citta', ha sviluppato, con passione civile, iniziative tese a sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi della sicurezza nei trasporti". (ITALPRESS). vbo/mgg/com 29-Giu-19 18:11