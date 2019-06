FINISCE IL MONDIALE DELLE AZZURRE, OLANDA IN SEMIFINALE

VALENCIENNES (FRANCIA) (ITALPRESS) - Termina a Valenciennes l'avventura Mondiale dell'Italdonne di Milena Bertolini. Vince 2-0 l'Olanda grazie a due colpi di testa vincenti nella ripresa. Buon primo tempo per le azzurre, che non concedono nulla alle avversarie e che creano due occasioni da gol con Bergamaschi e Giacinti. Nel finale della prima frazione le olandesi crescono ma si va negli spogliatoi sullo 0-0. Nella ripresa Martens e compagne sempre piu' pericolose e azzurre schiacciate nella propria area. Al 13' e' la traversa a salvare l'Italia sul destro a girare dal limite di Danielle Van De Donk. Al 25' niente da fare per Giuliani, che deve arrendersi al colpo di testa di Miedema. Al 35' arriva il raddoppio, ancora di testa: questa volta e' Van Der Gragt a trovare la deviazione vincente che, di fatto, chiude la partita, anche se subito dopo il 2-0 Sabatino ha la palla dell'1-2 (l'azzurra pero' non riesce a superare la numero uno orange). Olanda in semifinale contro la vincente di Germania-Svezia. Finisce tra le lacrime, invece, la comunque splendida avventura delle ragazze di Milena Bertolini. (ITALPRESS). ari/red 29-Giu-19 17:10