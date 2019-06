CONTE "LA PROCEDURA D'INFRAZIONE VA EVITATA"

ROMA (ITALPRESS) - "La procedura di infrazione va evitata subito e senza ulteriore indugio". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, al termine del G20 di Osaka. "Le nubi ci sono gia', anche se la procedura di infrazione dovesse essere rinviata a settembre, Conte, Di Maio e Salvini devono dire apertamente se la Flat Tax e la riforma fiscale la vogliono fare o no"- sottolinea il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, nel corso del suo intervento a "L'intervista di Maria Latella" su Sky TG24. "L'avvio della procedura di infrazione e' come quando a scuola si rimandava a settembre - aggiunge -. Vogliamo capire se il programma di governo si puo' fare o no. E' importante evitare la procedura di infrazione, senza pero' intaccare i programmi di governo". (ITALPRESS). mgg/red 29-Giu-19 17:17