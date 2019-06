TEATRO ALLA SCALA. MEYER NUOVO SOVRINTENDENTE, PROROGA PER PEREIRA

MILANO (ITALPRESS) - Sara' Dominique Meyer il nuovo sovrintendente del Teatro alla Scala di Milano. L'attuale sovrintendente, Alexander Pereira, avra' una proroga fino a maggio o giugno del 2021. Lo ha annunciato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, dopo il Cda del Piermarini. La proposta che il sindaco, che e' anche presidente del Cda, ha sottoposto ai consiglieri e' che Pereira rimanga fino alla fine del suo mandato, "quindi fino a maggio o giugno del 2021". "Meyer sarebbe disponibile da meta' del 2020. Quindi ci sarebbe un anno di affiancamento con Meyer come sovrintendente designato e Pereira, per il quale troveremo le formule per far si che sia in condizioni di lavorare", ha detto Sala. Sulla designazione di Meyer, che quindi entrera' ufficialmente in carica a meta' 2020, con il mandato di Pereira che scadrebbe a febbraio dello stesso anno, hanno votato a favore 8 consiglieri su 9, con il solo voto contrario di Giorgio Squinzi. Per quanto riguarda invece la proroga di Pereira fino a meta' 2021, la votazione ha ottenuto due voti contrari, quelli di Philippe Daverio e Francesco Micheli. Il contratto di Meyer verra' firmato "se si riesce a luglio, prima delle vacanze, senno' a settembre" ha detto Sala. (ITALPRESS). mig/abr/red 28-Giu-19 20:59