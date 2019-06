SALINI IMPREGILO, CONTRATTO DA 215 MILIONI DI DOLLARI IN ARGENTINA

MILANO (ITALPRESS) - Fisia Italimpianti, societa' del Gruppo Salini Impregilo, ha acquisito un contratto da 215 milioni di dollari per la costruzione del Lotto 2 del sistema Riachuelo di Buenos Aires (Argentina), un mega progetto infrastrutturale e di ingegneria per la riduzione dell'inquinamento organico del bacino e quindi del Rio de la Plata dove sfocia il fiume Riachuelo, il fiume piu' contaminato dell'Argentina. Con il contratto acquisito, che si sviluppa per il cliente AySa (Agua y Saneamientos Argentinos S.A.), il Gruppo Salini Impregilo, gia' impegnato nei lavori del lotto 3 del sistema Riachuelo, conferma il suo ruolo strategico nell'esecuzione di un'opera fondamentale per favorire la lotta contro l'inquinamento della metropoli argentina. Nell'ambito del nuovo progetto Fisia Italimpianti si occupera' della realizzazione, nell'arco di 36 mesi, di un impianto di pre-trattamento degli scarichi e relative stazioni di pompaggio in entrata e uscita, con una capacita' di 27 metri cubi al secondo che lo convertiranno in uno dei maggiori impianti al mondo di questo tipo. L'opera rappresenta il secondo dei tre lotti del sistema Riachuelo, che contribuira' a migliorare la grave situazione ambientale del bacino idrografico Matanza Riachuelo, garantendo flessibilita' e sicurezza al sistema di depurazione delle acque di Buenos Aires con conseguenze dirette sulla salute e qualita' della vita di circa 4,3 milioni di abitanti. (ITALPRESS). ads/com 28-Giu-19 09:23