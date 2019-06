PONTE GENOVA, DEMOLITE PILE 10 E 11 DEL MORANDI

GENOVA (ITALPRESS) - Alle ore 9.37, con circa mezzora di ritardo sul cronoprogramma per gli ultimi controlli nelle abitazioni da evacuare, dopo il suono di tre sirene e' stato abbattuto quello che restava del ponte Morandi, dopo il crollo del viadotto avvenuto lo scorso 14 agosto costato la vita a 43 persone. Con un'esplosione controllata, infatti, sono andate giu' le pile 10 e 11, le uniche che erano rimaste ancora in piedi, con la detonazione delle microcariche di dinamite gia' testate nelle scorse settimane dai tecnici. Dodici cannoni ad acqua sono stati utilizzati per contenere la nuvola di polvere che si e' sprigionata dopo l'esplosione. Per eseguire l'operazione in piena sicurezza, oltre 3.400 residenti nell'area sono stati allontanati dalle loro abitazioni e schierati piu' di 400 uomini delle forze dell'ordine. Le operazioni sono state coordinate dalla Protezione civile, presenti tra gli altri i ministri e vice premier Matteo Salvini e Luigi Di Maio. (ITALPRESS). ads/red 28-Giu-19 09:47