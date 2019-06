ITALIA E OLANDA PRONTE PER QUARTI MONDIALI "MA STRANO GIOCARE ALLE 15"

VALENCIENNES (FRANCIA) (ITALPRESS) - Italia e Olanda sono pronte e concentrate per i quarti di finale dei Mondiali di calcio femminile. La sfida che vale un posto tra le migliori quattro squadre si gioca domani alle ore 15 a Valenciennes, dove la temperatura e' in costante aumento. Una situazione per nulla gradita alle due squadre, come rimarcato dalle due allenatrici. "E' un po' strano che questa partita si giochi alle 15 dopo che tutte le altre si sono giocate di sera - ha sottolineato il commissario tecnico dell'Italia Milena Bertolini - Il buon senso avrebbe dovuto far giocare questa gara alle 21. Il caldo si fara' sentire, sara' uguale per entrambe le squadre, ma dispiace perche' penalizzera' lo spettacolo". L'Olanda ha ammesso di aver anche mandato una richiesta alla Fifa per modificare l'orario: "Ma ci e' stato negato - ha spiegato il ct Sarina Wiegman - Giocheremo alle 15, dovremo assicurarci che le giocatrici si idratino ma ci siamo preparate giocando in Sud Africa". Anche l'Italia e' pronta e vuole riscrivere la storia: mai finora le azzurre sono approdate tra le migliori quattro nazionali ai Mondiali. E stavolta la semifinale potrebbe valere anche un posto per le Olimpiadi di Tokyo2020. (ITALPRESS). pal/red 28-Giu-19 19:47