AL VIA LA 40^ EDIZIONE DEL PREMIO ISCHIA INTERNAZIONALE DI GIORNALISMO

ISCHIA (NAPOLI) (ITALPRESS) - Prende il via a Lacco Ameno (Ischia) la 40^ edizione del Premio Ischia Internazionale di Giornalismo: tra oggi e domani convegni e dibattiti con la presenza dei direttori de La Repubblica, Sole24Ore, Ansa, Agi e Italpress. Primo appuntamento della giornata, questo pomeriggio alle 17, la consegna ai vincitori del premio Giornalismo Ambientale d'Impatto. Una pomeriggio ricco di incontri presso l'Hotel della 'Regina Isabella' con la partecipazione di Fabio Tamburini, direttore del Sole24Ore e vincitore del premio Ischia per l'Economia; lo scrittore e giornalista Walter Veltroni; Elena Stoppioni, presidente di "Save the planet"; Fulvio Bonavitacola, vice presidente Regione Campania; Grigory Pasko, premio Ischia Internazionale; Luigi Contu, direttore Ansa. Alle 20,30 l'inaugurazione a Villa Arbusto della mostra "Il Novecento a Ischia". (ITALPRESS). fsc/com 28-Giu-19 14:44