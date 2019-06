SEA WATCH DAVANTI PORTO LAMPEDUSA, SALVINI "EQUIPAGGIO VA ARRESTATO"

ROMA (ITALPRESS) - Altra notte in mare per i 42 migranti della Sea Watch che ieri ha forzato il blocco e si e' avvicinata al porto di Lampedusa. "Spero che nelle ultime ore ci sia un giudice che affermi che all'interno di quella nave ci sono dei fuorilegge - dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini a "Barba&Capelli" su Radio CRC - Se la nave viene sequestrata e l'equipaggio arrestato io sono contento". Intervenuto a Radio anch'io su Radio1, il vicepremier ha detto che "la Sea Watch ha fatto la sua battaglia politica sulla pelle di 42 persone. Non assecondo - aggiunge - chi aiuta gli scafisti che con i soldi degli immigrati poi comprano armi e droga". (ITALPRESS). mgg/red 27-Giu-19 10:07