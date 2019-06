MENGONI, NEK E BENNATO PROTAGONISTI DI RISORGIMARCHE

ROMA (ITALPRESS) - Saranno Marco Mengoni, Nek, Edoardo Bennato, oltre ad un paio di altri artisti a sorpresa che saranno annunciati all'ultimo momento, come si fece lo scorso anno con Jovanotti, i protagonisti di RisorgiMarche, il festival musicale di solidarieta' per la rinascita delle comunita' colpite dal sisma del 2016 ideato dall'attore Neri Marcore'. Lo ha annunciato lo stesso artista nel corso di una conferenza stampa, nella quale ha spiegato che "un evento drammatico come il terremoto puo' essere la spinta a ripartire in un modo diverso. C'e' bisogno di una progettualita' che riguardi tutto l'Appennino e i luoghi colpiti dal terremoto e questo evento puo' esserne l'occasione. Quello che e' stato distrutto in pochi secondi non puo' essere ricostruito in un attimo, la ricostruzione sara' bella lunga, ma questo festival contribuisce a riportare il turismo in quelle zone, sperando che ci sia un'onda lunga perche' la vera ripartenza ancora non c'e' stata". Ad aprire il festival sara' giovedi' 11 luglio Nek, che a Poggio San Romualdo dara' un'anteprima del suo tour mondiale. Ad aprire il festival sara' giovedi' 11 luglio Nek, che a Poggio San Romualdo dara' un'anteprima del suo tour mondiale. Lunedi' 15 luglio si terra' invece il concerto di un artista a sorpresa a Dosso Vallonica, mentre giovedi' 18, vicino ad Arquata, si esibira' Tosca. Sara' Pacifico ad esibirsi domenica 21 luglio a Montefraitunno, mentre una settimana dopo, il 28 luglio, sara' Edoardo Bennato a cantare e suonare sui Piani di Monte Gemmo. Grande attesa per Marco Mengoni, che si esibira' martedi' 30 luglio a Fontanelle. Ancora un concerto a sorpresa il 2 agosto, di un'artista donna a Spelonga, mentre il festival si chiudera' mercoledi' 7 agosto con Vinicio Capossela a Macereto. Le Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali italiane (BCC) - attraverso Federcasse - saranno, per il terzo anno consecutivo, main sponsor di RisorgiMarche2019. "Per il terzo anno camminiamo al fianco di RisorgiMarche, una festa di sensibilita' alla natura, all'arte e alle popolazioni colpite dal terremoto. Diamo un piccolo contributo che si abbiano a quello che diamo a quelle comunita' fin dalle prime ore dopo il sisma" ha detto il Direttore Generale di Federcasse Sergio Gatti. (ITALPRESS). trl/mgg/red 27-Giu-19 16:45