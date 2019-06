LIAM GALLAGHER TORNA CON IL NUOVO ALBUM "WHY ME? WHY NOT"

MILANO (ITALPRESS) - "Why Me? Why Not", nuovo album di Liam Gallagher, uscira' il 20 settembre su etichetta Warner Records. Il progetto e' anticipato dal singolo "Shockwave". "Volevo che questo mio secondo disco - afferma- fosse superiore a quello precedente. Sara' un album migliore di "As You Were" e questo la dice lunga, perche' e' stato un disco epico, no?!". Il primo singolo 'Shockwave' ha debuttato in vetta delle classifiche dei vinili e alla Trending Chart. Sabato 29 giugno sara', inoltre, sul palco piramidale di Glastonbury per una performance epica (per poi far ritorno in Italia, a Barolo, per il festival Collisioni il 4 luglio). Liam Gallagher torna in concerto in Italia il 15 febbraio 2020 a Roma (Palazzo dello Sport) e il 16 a Milano (Mediolanum Forum). (ITALPRESS). mgg/com 27-Giu-19 17:51