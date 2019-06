INTESA SANPAOLO E SNAM INSIEPE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CONDOMINI

MILANO (ITALPRESS) - Intesa Sanpaolo e TEP Energy Solution, controllata di SNAM attiva nel settore dell'efficienza energetica, hanno siglato un accordo di collaborazione per promuovere interventi di riqualificazione energetica su edifici a uso abitativo e terziario, con particolare attenzione ai condomi'ni. L'Italia si e' data l'obiettivo di andare oltre il target europeo di riduzione dei consumi energetici del 32,5% al 2030. Per contribuire alla riduzione delle emissioni e al risparmio energetico, Intesa Sanpaolo e TEP Energy Solution hanno deciso di unire le forze, lavorando in sinergia per fornire ai rispettivi clienti le migliori opportunita' per la sostituzione dell'impianto termico e/o la realizzazione del cappotto isolante. Intesa Sanpaolo e TEP Energy Solution proporranno un servizio completo, che va dalla consulenza finanziaria e tecnica all'erogazione del contributo fino alla realizzazione del progetto, a condizioni dedicate e in tempistiche ridotte. Intesa Sanpaolo mette a disposizione dei condomini consumatori, quelli con almeno un condomino persona fisica, finanziamenti a copertura della quota non compresa nell'Ecobonus o Sismabonus e, in generale, fino all'80% dell'investimento. TEP Energy Solution propone invece il prodotto CasaMia - finora offerto a oltre 400 condomi'ni in tutta Italia - che punta a riqualificare energeticamente gli edifici, finanziando i lavori tramite il risparmio sui consumi e la cessione del credito d'imposta legato al meccanismo dell'Ecobonus e Sismabonus. Gli investimenti di SNAM nell'efficienza energetica rientrano nel progetto Snamtec, varato nell'ambito del piano strategico 2018-2022 e sostenuto da investimenti per 850 milioni di euro in sostenibilita', innovazione tecnologica e nuove linee di business legate alla transizione energetica. Le attivita' nel settore dell'efficienza, avviate con l'acquisizione di TEP nel 2018, si rivolgono ai settori residenziale, real estate e industriale. (ITALPRESS). mgg/com 27-Giu-19 11:17