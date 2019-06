GERMANIA PRIMA FINALISTA AGLI EUROPEI U.21, ROMANIA BATTUTA 4-2

BOLOGNA (ITALPRESS) - La Germania batte la Romania per 4-2 e conquista la qualificazione alla finale degli Europei Under 21. Decisive le doppiette di Amiri e Waldschmidt (inutile quella del rumeno Puscas). Inizio di gara equilibrato e il risultato si sblocca grazie a una giocata individuale. Al 21' Amiri ruba palla a centrocampo, si invola verso l'area di rigore e lascia partire una conclusione che Radu non legge bene. L'1-0 della Germania scuote la Romania che affida la reazione alla qualita' del suo attacco: Hagi viene steso da Baumgartl in area e conquista il rigore. Al 27' dagli 11 metri Puscas sigla l'1-1. La formazione di Radoi tiene bene il campo e controlla il pallino del gioco nella meta' campo tedesca impegnando Nubel in piu' di una occasione: al 30' e' fondamentale l'intervento del portiere per togliere dalla porta il pallone calciato da Baluta da fuori area. Ma al 44' non puo' fare nulla per evitare il 2-1 della Romania: Ivan crossa, Puscas svetta e trova l'angolo vincente di testa. La Germania rischia di subire il tris: ancora Puscas anticipa la difesa sugli sviluppi di un cross e impegna Nubel che evita la tripletta dell'attaccante del Palermo. Nella ripresa la Romania sembra approcciare col piglio giusto ma una ingenuita' di Hagi costa agli uomini di Radoi il pari tedesco: l'ex Fiorentina stende Dahoud in area e Waldschmidt non sbaglia. Nel finale la Germania spreca una clamorosa palla gol, ma al 90° Waldschmidt si incarica di una punizione e con la traiettoria bassa beffa la barriera e il portiere rumeno. La festa del gol non e' ancora finita: Nmecha conquista una punizione, fa espellere Pascanu e regala il pallone vincente ad Amiri, autore del definitivo 4-2. Germania in finale contro la vincente di Spagna-Francia. (ITALPRESS). spf/ari/red 27-Giu-19 20:18