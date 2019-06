MERYL STREEP E NICOLE KIDMAN NEL MUSICAL NETFLIX "THE PROM"

LOS ANGELES (ITALPRESS) - Meryl Streep e Nicole Kidman insieme su Netflix. Il servizio di streaming statunitense ha deciso di produrre un adattamento televisivo del musical "The Prom" e una fonte ha riferito a Deadline che le star principali della serie saranno Streep, Kidman, James Corden e Awkwafina. E' stata citata anche Ariana Grande, ma la sua presenza pare improbabile visto l'allungamento del suo "Sweetener Tour". James Corden, attore, conduttore televisivo e autore televisivo britannico ha confermato che sara' coinvolto nel progetto via twitter. "The Prom" ha debuttato a Broadway nell'ottobre dello scorso anno. Il regista della serie sara' Ryan Murphy, che ha firmato per Netflix un contratto per cinque anni. (ITALPRESS). bac/mgg/red 26-Giu-19 19:10