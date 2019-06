LA SEA WATCH FORZA IL BLOCCO "NON E' PROVOCAZIONE"

PALERMO (ITALPRESS) - "Basta, entriamo. Non per provocazione ma per necessita', per responsabilita'". Cosi' su Twitter la Ong Sea Watch, alla luce della decisione della comandante della nave Carola Rackete di entrare in acque territoriali italiane e dirigersi a Lampedusa per sbarcare i 42 naufraghi a bordo, che sono allo stremo. (ITALPRESS). vbo/mgg/red 26-Giu-19 15:10