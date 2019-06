MAXIMO IBARRA NUOVO CEO DI SKY ITALIA DA OTTOBRE

MILANO (ITALPRESS) - Maximo Ibarra, a partire dal 1° ottobre 2019, assumera' il ruolo di CEO di Sky Italia riportando ad Andrea Zappia, che dallo scorso novembre e' alla guida dell'area europea continentale di Sky. E' quanto si legge in una nota di Sky. "Sono felice di dare il benvenuto a Maximo Ibarra come nuovo AD di Sky Italia e di poter lavorare insieme a lui per cogliere le tante opportunita' che l'azienda ha di fronte", commenta Andrea Zappia. "In questi anni Sky si e' profondamente trasformata, diventando un vero operatore multipiattaforma e un grande creatore di contenuti. Il prossimo lancio dell'offerta broadband ci consentira' di allargare ulteriormente il nostro business in un'area molto importante per i nostri clienti e di cui Maximo ha grande esperienza. Con lui accelereremo il processo di integrazione e coordinamento con il resto del gruppo, al fine di competere in modo sempre piu' efficace in tutti i mercati in cui operiamo", aggiunge Zappia. (ITALPRESS). mgg/com 25-Giu-19 21:49