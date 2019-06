ENEL X, LA MOBILITÀ ELETTRICA SI ESTENDE IN EUROPA

ROMA (ITALPRESS) - La mobilita' elettrica di Enel X si estende in Europa: da oggi con l'app X Recharge e' possibile usufruire di una rete complessiva di piu' di 6mila punti di ricarica, di cui piu' di 800 fuori dall'Italia, che diventeranno 1.600 entro la fine del 2020, grazie agli accordi firmati da Enel X con Smatrics e Ionity, due tra i principali operatori di reti di ricarica del Continente. L'intesa raggiunta consentira' ai clienti dell'app X Recharge, senza dover sottoscrivere nuovi contratti, di poter ricaricare su tutta la rete europea di Ionity, che gia' oggi vede attivi oltre 100 siti, con l'obiettivo di raggiungerne 400 al 2020. Ciascun sito ha da 4 a 12 punti di ricarica da 350 kW l'uno ed e' dotato della piu' potente tecnologia ad oggi disponibile, in conformita' con lo standard di ricarica europeo CCS (Combined Charging System). Queste infrastrutture ricaricano i veicoli elettrici, attuali e di prossima generazione, piu' velocemente e sono in media fino a sette volte piu' rapide. Analogamente, la rete di Smatrics conta 450 punti di ricarica di cui 250 fast, installati su tutto il territorio austriaco. In entrambi i casi, i clienti italiani potranno visualizzare sull'app X Recharge le informazioni relative alla localizzazione delle stazioni, la potenza disponibile, il tipo di presa, la disponibilita' delle stesse in tempo reale, le modalita' di accesso e i prezzi. (ITALPRESS). ads/com 25-Giu-19 12:02