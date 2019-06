DA LUGLIO BOLLETTE GAS -6,9%, PER ELETTRICITÀ +1,9%

MILANO (ITALPRESS) - Anche nei prossimi tre mesi per i consumatori si conferma un andamento complessivamente favorevole delle bollette dell'energia per i clienti in tutela. Dal 1° luglio, infatti, per la famiglia tipo 1 si registra un deciso calo per le bollette del gas (-6,9%) e un leggero incremento per quelle dell'elettricita' (+1,9%), che intacca solo in parte il calo dei tre mesi precedenti (-8,5%), un risultato comunque favorevole in vista dell'inizio della stagione estiva, caratterizzata dall'accensione degli impianti di raffrescamento. Gli aggiornamenti - sottolinea l'Arera - sono prevalentemente legati ai previsti andamenti nel prossimo trimestre dei prezzi delle materie prime nei mercati all'ingrosso dell'energia, nazionali ed internazionali. Per quanto riguarda l'energia elettrica, infatti, l'aggiornamento, e' determinato da un aumento della componente a copertura della spesa per la materia energia (+2,65%), parzialmente ridotto da un calo di quella per gli oneri generali (-0,75%). Per il gas naturale l'andamento e' sostanzialmente determinato per intero dalla riduzione della spesa per la materia prima (-6,9% sulla spesa della famiglia tipo), legata alle quotazioni stagionali attese nei mercati all'ingrosso nel prossimo trimestre. Per quanto riguarda una misurazione degli effetti sulle famiglie (al lordo tasse), per l'elettricita' la spesa per la famiglia-tipo, nell'anno scorrevole (compreso tra il 1° ottobre 2018 e il 30 settembre 2019) sara' di 566 euro. Nello stesso periodo la spesa della famiglia tipo per la bolletta gas sara' di circa 1.150 euro. (ITALPRESS). ads/com 25-Giu-19 19:02