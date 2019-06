AL VIA IL NUOVO VOLO ROMA-CHENGDU

ROMA (ITALPRESS) - Aeroporti di Roma, Sichuan Airlines e il ministero dello Sviluppo economico, con la presenza del sottosegretario Michele Geraci, hanno inaugurato il nuovo volo che unira' Roma con Chengdu, in Cina. "A regime, il collegamento offre 25.000-30.000 arrivi all'anno - osserva Geraci a margine dell'inaugurazione -. La frequenza settimanale e' di tre volte, ma potrebbe aumentare". I voli partiranno martedi', giovedi' e sabato, collegando lo scalo italiano con la citta' cinese nota come il "Paese celeste" e famosa per la presenza dei panda giganti. La partenza da Roma e' alle ore 13.25 e l'arrivo alle 05.50 del giorno successivo. "Inauguriamo, con molta soddisfazione, questo nuovo collegamento di Sichuan Airlines, una nuova compagnia aerea da oggi operativa su Fiumicino. Il nuovo collegamento porta a quota 12 le destinazioni della greater China connesse con Fiumicino. Lo scalo di Roma si conferma, in questo modo, la principale porta d'accesso della Cina per l'Europa", ha commentato Fausto Palombelli, chief commercial officer di Adr. (ITALPRESS). spa/fsc/red 25-Giu-19 13:30