INPS: TRIDICO "DA LUGLIO 3900 ASSUNZIONI, 324 IN SICILIA"

PALERMO (ITALPRESS) - Nuove assunzioni all'Inps a partire dal primo luglio. Lo ha reso noto il presidente dell'Istituto, Pasquale Tridico, a margine della presentazione dei dati relativi alla Sicilia su Quota 100 e Reddito di Cittadinanza, a Palermo. "Dal primo luglio - ha spiegato - arriveranno in Italia 3.900 unita' aggiuntive", in Sicilia saranno 324 gli assunti "ai quali si aggiungeranno altre 15 unita' per la mobilita' e raggiungeremo quasi 340 persone", ha aggiunto il numero uno dell'Inps. "Questa e' una boccata d'aria importante - ha evidenziato -, una linfa vitale di nuove professionalita' che andranno a sostituire i colleghi che vanno in pensione e che andranno ad aumentare l'organico dell'Istituto che era in sofferenza. Un piano di assunzioni cosi' importante non si faceva da 30 anni". In Sicilia l'Inps conta, in totale, 2 mila dipendenti. (ITALPRESS). agd/vbo/r 24-Giu-19 15:53