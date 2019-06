"ARRIVEDERCI PROFESSORE" CON JOHNNY DEPP IN TESTA AL BOX OFFICE

ROMA (ITALPRESS) - "Arrivederci professore" con Johnny Depp e' in testa al box office dello scorso weekend. La commedia ha incassato 516.000 euro. Scende dal primo al secondo posto "Pets 2 - Vita da animali" con 478.000 euro, complessivamente 2.818.000. Stabile al terzo posto "Aladdin" con 370.000 euro per un totale di 14.511.000. Entra in quarta posizione l'horror "La bambola assassina", 360.000 euro, mentre scende al quinto posto "X-Men Dark Phoenix" con 283.000 euro, per un totale di 2.270.000. (ITALPRESS). mgg/red 24-Giu-19 10:55