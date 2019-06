SALVINI "VOGLIAMO FARE SUBITO LA MANOVRA FINANZIARIA"

ROMA (ITALPRESS) - "Nessuna nuova tassa in piu', anzi vogliamo fare subito la manovra che di solito si fa in inverno". Cosi' il ministro e vice premier Matteo Salvini, a Sky Tg24 in spiaggia da Milano Marittima. "A Bruxelles si mettano l'anima in pace, nel 2020 non tutti, ma tanti italiani, pagheranno meno tasse, apriranno nuove imprese e ci saranno piu' assunzioni. Servono almeno 15 miliardi che sono gia' trovati", ha aggiunto. Per Salvini "il governo durera' 4 anni" e "con il M5S stiamo lavorando bene. Se c'e' qualcuno che chiacchiera, girando per il mondo e scrivendo libri a pagamento per insultare il prossimo gli auguro buona vita. Non ho tempo di parlare di Di Battista", ha chiosato. (ITALPRESS). ads/red 23-Giu-19 15:07