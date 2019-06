PELLEGRINI SHOW NEI 200 AL SETTE COLLI, PALTRINIERI DELUDE

ROMA (ITALPRESS) - La 56esima edizione del Trofeo Sette Colli di nuoto va in archivio sotto la stella di Federica Pellegrini. La nuotatrice veneta vince alla grande i 200 stile libero e infiamma il numerosissimo pubblico del Foro Italico mentre, mentre in chiusura di giornata, arriva la delusione targata Gregorio Paltrinieri che non va oltre il quarto posto nei 1500 metri stile libero incappando in una giornata no. La 'Divina' c'e' e torna nel suo habitat naturale, in quei 200 che hanno scritto pagine di storia: un gran tempo (1'55"42), il quinto mondiale stagionale, davanti all'olandese Femke Heemskerk (1'56"35), terza l'ungherese Ajna Kesely (1'58"14). "Prima della gara il pensiero era che perdere qui sarebbe stato piu' pesante che da altre parti, vincere invece e' un apoteosi: lo stadio pieno, sembrava quasi uno stadio da calcio - ha affermato l'azzurra a caldo prima di pensare ai prossimi Mondiali - Al Mondiale tante faranno 1'54", parlero' con Matteo e decideremo cosa fare ma sicuramente siamo molto contenti". Pellegrini alla grande, Paltrinieri meno: l'azzurro non ingrana e fa una fatica che lo costringe a chiudere la gara addirittura al quarto posto con il tempo altissimo di 15'11"48. "Oggi c'era poco da fare, ero veramente cotto - ha commentato Paltrinieri - Me ne ero accorto dal riscaldamento e da questi giorni di allenamento. Era da tanto tempo che non mi sentivo pesante in acqua, ma non sono preoccupato". (ITALPRESS). gm/red 23-Giu-19 21:29